Банк России выпустил монеты с героем мультфильма «Антошка»

Банк России выпустил монеты с самым ленивым персонажем отечественной мультипликации. Фигура героя мультфильма «Антошка», который не хотел копать картошку и играть на гармошке, украсит 7 тысяч серебряных монет и 1 млн – выполненных с использованием недрагоценных металлов.
Серия монет с «Антошкой» выпускается в тираж 15 ноября, сообщил Банк России. Монеты вошли в собрание «Веселая карусель №1» серии «Российская (советская) мультипликация». Банк России напомнил, что все выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории России.
Всего будет выпущено более 1 млн памятных монет. 850 тысяч экземпляров номиналом 25 рублей выполнят из недрагоценных металлов, еще 150 тысяч штук – с тем же номиналом и из тех же металлов, но с цветным покрытием. 7 тысяч монет номиналом 3 рубля будут серебряными.
Герой мультфильма «Антошка» известен своей склонностью к лени и дразнению. По сюжету мультфильма он отказался копать картошку и играть для ребят на гармошке. За неподобающее поведение ребята проучили Антошку, на обеде положив в его плошку лягушку.
Фото: Банк России
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Прибыль табачной компании Imperial Brands сократилась на $475 млн из-за ухода из России
- 5 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
ВОЗМОЖНОСТИ
15 ноября 2022
15 ноября 2022
16 ноября 2022