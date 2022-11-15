Банк России выпустил монеты с героем мультфильма «Антошка»

Банк России выпустил монеты с самым ленивым персонажем отечественной мультипликации. Фигура героя мультфильма «Антошка», который не хотел копать картошку и играть на гармошке, украсит 7 тысяч серебряных монет и 1 млн – выполненных с использованием недрагоценных металлов.

Серия монет с «Антошкой» выпускается в тираж 15 ноября, сообщил Банк России. Монеты вошли в собрание «Веселая карусель №1» серии «Российская (советская) мультипликация». Банк России напомнил, что все выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории России.

Всего будет выпущено более 1 млн памятных монет. 850 тысяч экземпляров номиналом 25 рублей выполнят из недрагоценных металлов, еще 150 тысяч штук – с тем же номиналом и из тех же металлов, но с цветным покрытием. 7 тысяч монет номиналом 3 рубля будут серебряными.

Герой мультфильма «Антошка» известен своей склонностью к лени и дразнению. По сюжету мультфильма он отказался копать картошку и играть для ребят на гармошке. За неподобающее поведение ребята проучили Антошку, на обеде положив в его плошку лягушку.

Фото: Банк России