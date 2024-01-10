Инвестиции в фонды денежного рынка превысили 200 млрд рублей за год — Мосбиржа

Объем инвестиций в фонды денежного рынка по итогам 2023 года превысил 200 млрд рублей. При этом за год этот объем вырос в 15 раз, а число инвесторов, которые имеют такой актив в портфелях – в 3 раза.
Мосбиржа оценила объем инвестиций в фонды денежного рынка за 2023 год в более чем 200 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
«Популярность биржевых фондов денежного рынка среди инвесторов росла в течение всего 2023 года на фоне повышения ключевой ставки», – отметил управляющий директор департамента фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин.
Количество инвесторов, в портфелях которых есть актив в виде паев биржевых фондов денежного рынка, за год выросло в три раза и по данным на декабрь 2023 года составило 359 тыс. человек. На одного инвестора в среднем приходится свыше 600 тыс. рублей вложений в данные фонды, сообщила Мосбиржа.
Объем торгов фондами денежного рынка в 2023 году вырос в четыре раза год к году до 460 млн рублей, а общий объем операций с такими фондами превысил в прошлом году 570 млрд рублей.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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