Госсектор увеличит расходы на российский софт в 3,4 раза к 2024 году

Госсектор увеличит расходы на софт российского производства в 3,4 раза к 2024 году, спрогнозировали в Минцифры. К этому времени до 80% всех трат сектора на программное обеспечение будет направлено на отечественные решения.

Прогноз Минцифры отражен в докладе, с которым ознакомился «Коммерсант».

Относительно периода 2019-2021 годов расходы государственного на ПО российской разработки вырастет в 3,4 раза к 2024 году. В рублях это 650 млрд рублей, что составит примерно 80% от всех расходов сектора на софт за период с 2021 по 2024 год, которые оцениваются в 934 млрд рублей.

Спрос на российский софт от представителей государственного сектора уже вырос в десятки раз, рассказали газете поставщики ПО. Больше других в отечественном софте заинтересованы в финансовых институтах и компаниях топливно-энергетического сектора.

В этом году российский рынок покинули многие зарубежные компании-производители программного обеспечения, среди которых Microsoft, которая начала сворачивать бизнес в стране, а также планирующая ликвидировать свое юрлицо в РФ Autodesk.

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