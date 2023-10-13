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Каждый третий фрилансер терял до 80 тыс. рублей из-за невнимательности при подписании договора

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

33% самозанятых считают кассовый чек наиболее важным документом при работе с корпоративными и частными заказчиками. На втором месте — договор, далее — акт выполненных работ. И лишь 15% считают все вышеперечисленные документы важными при оказании услуг. Это выяснили аналитики «Консоль.Про», результаты опроса есть в распоряжении у RB.RU.

Каждый третий фрилансер терял до 80 тыс. рублей из-за невнимательности при подписании договора

Почти треть внештатных сотрудников и фрилансеров не читают договор, составленный клиентом, перед началом работы: 16% доверяют заказчикам, а 15% признались, что все равно ничего не понимают в юридических вопросах.

При этом 66% фрилансеров во время заключения договора они упускали важные детали в документе. Чаще всего они сталкивались с заниженной стоимостью услуг и появлением обременяющих условий в договоре. Также заказчики меняли сроки оказания услуг и вносили пункты со штрафами. По словам участников опроса, из-за собственной невнимательности каждый третий терял до 80 тыс. рублей.

Многие считают, что подписание договора для самозанятых не является обязательным условием и предпочитают работать на доверии, но, по словам главного юриста «Консоль.Про» Арины Юсуповой, компания может не заключать договор только в одном случае — самозанятый оказал услугу и сразу получил за нее оплату. 

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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