Денежные переводы из России в СНГ установили рекорд за шесть лет

В июле-сентябре из России в страны СНГ денежные переводы через платежные системы достигли $2,29 млрд. Это рекордная сумма за последние шесть лет.

Лидерами стали Узбекистан — $1,01 млрд, Таджикистан — $0,53 млрд и Киргизия — $0,43 млрд, сообщил «Коммерсантъ».

Это в первую очередь, по словам экспертом, связано с активизацией строительства в летние месяцы и дефицитом рабочей силы, который «закрывали» мигранты.

На это также повлияла и стабилизация курса рубля, на фоне которой зарплата мигрантов из ближнего зарубежья существенно выросла.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, в четвертом квартале на переводы мигрантов повлияют разнонаправленные факторы: с одной стороны, происходит снижение активности в строительном секторе, с другой — рост торговых операций и, соответственно, активности в части доставки в рамках предпраздничных распродаж.

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