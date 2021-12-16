Денежные переводы из России в СНГ установили рекорд за шесть лет

В июле-сентябре из России в страны СНГ денежные переводы через платежные системы достигли $2,29 млрд. Это рекордная сумма за последние шесть лет.
Лидерами стали Узбекистан — $1,01 млрд, Таджикистан — $0,53 млрд и Киргизия — $0,43 млрд, сообщил «Коммерсантъ».
Это в первую очередь, по словам экспертом, связано с активизацией строительства в летние месяцы и дефицитом рабочей силы, который «закрывали» мигранты.
На это также повлияла и стабилизация курса рубля, на фоне которой зарплата мигрантов из ближнего зарубежья существенно выросла.
По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, в четвертом квартале на переводы мигрантов повлияют разнонаправленные факторы: с одной стороны, происходит снижение активности в строительном секторе, с другой — рост торговых операций и, соответственно, активности в части доставки в рамках предпраздничных распродаж.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Chernika 888 /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦФТ запустил сервис по оплате товаров и услуг частями PayStep
- 2 Из-под подушки: куда инвестировать небольшие суммы
- 3 «Нужно быть готовым инвестировать вдолгую»: как защититься от долларовой инфляции
- 4 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы
- 5 Соперники и бездельники: что не так с образом финансистов в кино
ВОЗМОЖНОСТИ
16 декабря 2021
16 декабря 2021
17 декабря 2021