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Финтех-конференция MoneyFest пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

C 26 по 29 октября состоится англоязычная онлайн-конференция MoneyFest, посвященная технологиям и трендам в сфере финансов. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Финтех-конференция MoneyFest пройдет онлайн

Участников ждут 20 основных докладов и 15 панельных дискуссий на темы будущего финансовой индустрии, новых бизнес-моделей, технологий и инфраструктуры. Также в рамках конференции можно будет задать вопросы спикерам.

Организаторы предоставят участникам с билетами на конференции 2019 и 2020 годов доступ к сервису для нетворкинга. Система с искусственным интеллектом будет давать рекомендации пользователям, а также позволит общаться в мессенджерах и проводить видеовстречи.

Среди спикеров:

  • Кэти Бессант, главный операционный и технический директор Bank of America;
  • Сара Кастельхано, управляющий директор, руководитель отдела платежей и цифровых продуктов в регионе EMEA компании J.P. Morgan;
  • Раджа Раджаманнар, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard и другие.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: sutadimages / Shutterstock

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