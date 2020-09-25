Финтех-конференция MoneyFest пройдет онлайн
C 26 по 29 октября состоится англоязычная онлайн-конференция MoneyFest, посвященная технологиям и трендам в сфере финансов. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Участников ждут 20 основных докладов и 15 панельных дискуссий на темы будущего финансовой индустрии, новых бизнес-моделей, технологий и инфраструктуры. Также в рамках конференции можно будет задать вопросы спикерам.
Организаторы предоставят участникам с билетами на конференции 2019 и 2020 годов доступ к сервису для нетворкинга. Система с искусственным интеллектом будет давать рекомендации пользователям, а также позволит общаться в мессенджерах и проводить видеовстречи.
Среди спикеров:
- Кэти Бессант, главный операционный и технический директор Bank of America;
- Сара Кастельхано, управляющий директор, руководитель отдела платежей и цифровых продуктов в регионе EMEA компании J.P. Morgan;
- Раджа Раджаманнар, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard и другие.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: sutadimages / Shutterstock
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