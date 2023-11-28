В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff и другие.

В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть в России более 120 монобрендовых магазинов