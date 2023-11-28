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В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть в России более 120 монобрендовых магазинов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff и другие.

В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть в России более 120 монобрендовых магазинов

Компания будет оператором розницы, а сами магазины будут принадлежать брендам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора Алексея Погудалова.

Holodilnik.ru рассчитывает к концу следующего года получать от них до 15% выручки. Эксперты прогнозируют, что количество монобрендовых магазинов техники в России продолжит расти, но для хороших результатов потребуются серьезные инвестиции в маркетинг, отметили они.

Фото на обложке: Unsplash

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