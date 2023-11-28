В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть в России более 120 монобрендовых магазинов

В 2024 году Holodilnik.ru планирует открыть более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди брендов — Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff и другие.
Компания будет оператором розницы, а сами магазины будут принадлежать брендам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора Алексея Погудалова.
Holodilnik.ru рассчитывает к концу следующего года получать от них до 15% выручки. Эксперты прогнозируют, что количество монобрендовых магазинов техники в России продолжит расти, но для хороших результатов потребуются серьезные инвестиции в маркетинг, отметили они.
Фото на обложке: Unsplash
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