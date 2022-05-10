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Портрет Мэрилин Монро под авторством Энди Уорхола ушел с молотка за $195 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Шелкографический портрет Мэрилин Монро под авторством американского художника Энди Уорхола ушел с молотка на аукционе Christie’s за рекордные для сегмента $195 млн. Предыдущий рекорд – изображение черепа Жан-Мишеля Баския – также принадлежит Уорхолу.

Портрет Мэрилин Монро под авторством Энди Уорхола ушел с молотка за $195 млн

Об итогах аукциона по продаже портрета американской кинозвезды Мэрилин Монро пишет The Wall Street Journal.

Шелкографический портрет – один из пяти в серии – работы американского художника Энди Уорхола купил дилер Ларри Гагосян за $195 млн. Торги проводил аукционный доме Christie’s, который до начала торгов оценивал произведение искусства в $200 млн.

Проданный шелкографический портрет является одним из пяти подобных портретов в серии, созданной Энди Уорхолом. Полотна отличаются фоном – на разных портретах он синий, красный, бирюзовый, оранжевый и цвета «шалфей». Последний и ушел с торгов в Christie’s.

Цена в $195 млн для произведения искусства американского автора – новый рекорд. Энди Уорхол побил свое же достижение – до этого самым дорогим произведением искусства автора из США, проданном на аукционе, было его же творение – изображение черепа Жан-Мишеля Баския – которое ушлоа с молотка за $110,5 млн в 2017 году.

Фото на обложке: wsj

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