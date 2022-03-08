Moody’s прогнозирует рост цен на сельхозтовары, автомобили, мясо

Рейтинговое агентство Moody’s выпустило отчет, в котором попыталось проанализировать последствия антироссийских санкций для мировой экономики, хотя в условиях нестабильности дать точный прогноз не представляется возможным.
По мнению экспертов Moody’s, цены взлетят не только на энергоносители, которые уже бьют все рекорды, а в случае ответных мер России вырастут еще больше.
Исследователи, на которых ссылается РБК, отмечают, что с большой долей вероятности вырастут цены на удобрения и сельскохозяйственные товары, поскольку доля РФ и Украины в мировом экспорте злаковых культур — порядка 25%.
Рост стоимости кукурузы, бобовых, сои, идущих на корм животным, повлечет и увеличение цен на мясо и ряд других продовольственных товаров.
Это, в свою очередь, снизит покупательную способность потребителей — причем не только в РФ, но и во всем мире. Особенно остро этот вопрос будет стоять для домохозяйств с низким достатком.
«Повышение продовольственной инфляции наряду с ростом других цен может усугубить социальную напряженность в некоторых странах», — говорится в отчете Moody’s.
Также в агентстве отмечают, что рост стоимости металлов, который уже наблюдается на мировых биржах, приведет к увеличению цен на автомобили и комплектующие.
Ранее о негативных последствиях санкций против РФ для мировой экономики уже говорил Международный валютный фонд (МВФ).
Фото на обложке: TymurKhakimov / Pexels
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