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Moody’s прогнозирует рост цен на сельхозтовары, автомобили, мясо

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Рейтинговое агентство Moody’s выпустило отчет, в котором попыталось проанализировать последствия антироссийских санкций для мировой экономики, хотя в условиях нестабильности дать точный прогноз не представляется возможным.

Moody’s прогнозирует рост цен на сельхозтовары, автомобили, мясо

По мнению экспертов Moody’s, цены взлетят не только на энергоносители, которые уже бьют все рекорды, а в случае ответных мер России вырастут еще больше.

Исследователи, на которых ссылается РБК, отмечают, что с большой долей вероятности вырастут цены на удобрения и сельскохозяйственные товары, поскольку доля РФ и Украины в мировом экспорте злаковых культур — порядка 25%.

Рост стоимости кукурузы, бобовых, сои, идущих на корм животным, повлечет и увеличение цен на мясо и ряд других продовольственных товаров.

Это, в свою очередь, снизит покупательную способность потребителей — причем не только в РФ, но и во всем мире. Особенно остро этот вопрос будет стоять для домохозяйств с низким достатком.

«Повышение продовольственной инфляции наряду с ростом других цен может усугубить социальную напряженность в некоторых странах», — говорится в отчете Moody’s.

Также в агентстве отмечают, что рост стоимости металлов, который уже наблюдается на мировых биржах, приведет к увеличению цен на автомобили и комплектующие.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Ранее о негативных последствиях санкций против РФ для мировой экономики уже говорил Международный валютный фонд (МВФ).

Фото на обложке: TymurKhakimov / Pexels

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