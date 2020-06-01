Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, пишет ТАСС.

По словам Мишустина, постановление о продлении моратория относится ко всем сферам бизнеса. В том числе к предпринимателям, которые работают в туристической отрасли.

«Такое решение позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что туристическая отрасль существенно пострадала из-за пандемии. Он добавил, что мораторий будет касаться горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом.

Однако есть ряд условий. Чтобы рассчитывать на временное освобождение от проверок, туристическая деятельность должна быть профильной для организации. Кроме того, бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

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