Европейский суд отказался снять санкции с Алексея Мордашова

Европейский суд не стал снимать санкции с председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, которые были введены еще в феврале 2022 года. Бизнесмен пытался оспорить решение о санкциях с прошлой весны.
В начале весны 2023 года Европейский суд просил Мордашова доказать, что «Севергрупп», которая принадлежит бизнесмену, продала 5,481% акций в банке «Россия».
Отмечается, что миллиардер предъявил суду отредактированную документацию своей компании, по ним нельзя было определить получателя, говорится в сообщении суда, на которое обратило внимание издание Frank Media.
В документе также поясняется, что компания продала свою долю в банке за 600 млн рублей. При этом 1 марта 2014 года капитал «России», по данным ТАСС, оценивался в 45,2 млрд рублей. Доходы составили свыше 125 млрд рублей.
На основании этих данных суд делает вывод, что акции банка «вероятно, были проданы по цене, намного ниже их реальной стоимости».
В мае 2023 года СМИ сообщали, что Мордашов является одним из претендентов на приобретение активов «Яндекса» в рамках процедуры разделения бизнеса компании на российский и международный. Сама компания смогла избежать международный санкций.
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