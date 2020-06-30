Российские компании начали сильнее контролировать сотрудников — исследование

Исследование «Манго Телеком» показало, что продукты для контроля за качеством работы сотрудников стали одними из самых востребованных после пандемии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Исследование проводилось на основании спроса на услуги и решения «Манго Телеком» за последнее время.

Технологии машинного анализа речи в июне оказались вдвое более популярными, чем в начале года. Колл-центры чаще внедряют на линии автоматизированные системы качества. Данные решения компании применяют для изучения обращений клиентов и ответных действий операторов.

«Переводя продавцов и консультантов на работу из дома, необходимо было убедиться, что не страдает качество сервиса, что как надо продвигаются те или иные спецпредложения», — пояснили в «Манго Телеком».

Отмечается, что с ослаблением режима самоизоляции контроль стал только усиливаться. Причинами, по мнению экспертов компании, являются:

возросшая конкуренция и нежелание терять клиентов из-за ошибок персонала;

необходимость быстро восстановить бизнес после карантина;

дефицит персонала;

потребность обучать новичков в отделах продаж и клиентском сервисе.

Также растет спрос на функцию суфлирования в бизнес-телефонии. Время от времени старший сотрудник тайно подключается к разговору, чтобы прослушать его или дать подсказки. Клиент при этом слышит только своего консультанта.

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