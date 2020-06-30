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Российские компании начали сильнее контролировать сотрудников — исследование

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование «Манго Телеком» показало, что продукты для контроля за качеством работы сотрудников стали одними из самых востребованных после пандемии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Российские компании начали сильнее контролировать сотрудников — исследование

Исследование проводилось на основании спроса на услуги и решения «Манго Телеком» за последнее время.

Технологии машинного анализа речи в июне оказались вдвое более популярными, чем в начале года. Колл-центры чаще внедряют на линии автоматизированные системы качества. Данные решения компании применяют для изучения обращений клиентов и ответных действий операторов.

«Переводя продавцов и консультантов на работу из дома, необходимо было убедиться, что не страдает качество сервиса, что как надо продвигаются те или иные спецпредложения», — пояснили в «Манго Телеком».

Отмечается, что с ослаблением режима самоизоляции контроль стал только усиливаться. Причинами, по мнению экспертов компании, являются:

  • возросшая конкуренция и нежелание терять клиентов из-за ошибок персонала;
  • необходимость быстро восстановить бизнес после карантина;
  • дефицит персонала;
  • потребность обучать новичков в отделах продаж и клиентском сервисе.

Также растет спрос на функцию суфлирования в бизнес-телефонии. Время от времени старший сотрудник тайно подключается к разговору, чтобы прослушать его или дать подсказки. Клиент при этом слышит только своего консультанта.

Фото: Unsplash

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