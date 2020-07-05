«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые профессии в России
Средняя зарплата в России по итогам второго квартала 2020 года составила 41,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового портала «Авито Работа», с которыми ознакомился Rusbase
Самые высокооплачиваемые группы профессий за второй квартал:
- строительство — 59,8 тысячи рублей;
- автомобильный бизнес — 47,6 тысячи рублей;
- транспорт, логистика — 46,4 тысячи рублей;
- медицина, фармацевтика — 45,2 тысячи рублей;
- фитнес, салоны красоты — 43,8 тысячи рублей.
По сравнению с концом июня 2019 года средняя зарплата в России за год выросла на 10% , за второй квартал 2020 года — на 7%.
Из 24 основных групп профессий средние зарплаты увеличились только в 8 сферах, наибольшая динамика — у строителей (+10%). Самое сильное снижение средней зарплаты — в группе профессий «домашний персонал» (-10%). В остальных сферах зарплаты снизились на 1-3%.
В крупных российских городах годовой рост зарплат составил от 3,5 до 24,5%.
Регионы с самыми высокими зарплатами (в среднем в месяц, по итогам второго квартала 2020 года):
- Москва — 73,6 тысячи рублей;
- Санкт-Петербург — 53,8 тысячи рублей;
- Екатеринбург — 42,7 тысячи рублей;
- Казань — 42,1 тысячи рублей;
- Новосибирск — 41,6 тысячи рублей.
По данным исследования, в начале и середине второго квартала на рынке труда был резкий спад из-за пандемии коронавируса. К концу квартала рынок стал восстанавливаться: количество вакансий выросло на 6% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Фото: Elnur / Shutterstock
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