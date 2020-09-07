Аркадий Морейнис объявил о запуске мастермайнд-групп и консультаций для стартапов

Российский инвестор Аркадий Морейнис объявил о наборе группы основателей стартапов для проведения регулярных мастермайндов. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Наличие MVP, первых клиентов, большого рынка, готовности слушать и меняться, умения быстро проверять новые гипотезы и желания заработать миллионы долларов — обязательны. Приглашения на участие — по результатам разговоров во время моих ежевторничных онлайн-встреч», — написал Морейнис.

Мастермайнд-группа представляет собой группу из нескольких людей, которые регулярно встречаются вместе, чтобы поддерживать друг друга и помогать с решением личных и профессиональных проблем.

Также инвестор сообщил о запуске онлайн-консультаций, на которые можно попасть, зайдя во вторник с 13:40 до 14:00 Мск в Telegram-чат.

Морейнис также пообещал поделиться интересными проектами, которым нужны инвестиции, в закрытой группе инвесторов United Investors. Свои презентации стартапы могут присылать на [email protected]

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