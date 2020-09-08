Аналитики Morgan Stanley назвали сроки восстановления мировой экономики

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley спрогнозировали сроки восстановления мировой экономики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Morgan Stanley для клиентов.

Эксперты считают, что экономика восстановится на три месяца раньше, чем прогнозировалось ранее. Morgan Stanley отмечает, что это может случиться в начале следующего квартала.

«Мы видим, что соотношение вирус/экономика решительно изменилось по сравнению с началом пандемии», — отметили в Morgan Stanley.

В записке банка говорится, что восстановление экономики набирает обороты по мере того, как страны все лучше справляются с вирусом.

По мнению аналитиков, экономика США достигнет показателей до эпидемии ко второму кварталу 2021 года, остальные развитые рынки — к третьему кварталу 2021 года.

Morgan Stanley отдельно говорит об авиаотрасли: как считают аналитики, спрос в этом сегменте экономики восстановится уже к концу следующего года.

При этом Morgan Stanley ожидает рост инфляции на фоне беспрецедентных монетарных вливаний и ограничения международной торговли.

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