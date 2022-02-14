Почти 90% россиян планируют покупать жилье в ипотеку в 2022 году

В 2022 году 89% россиян планируют приобретать квартиры в ипотеку. В прошлом году покупать квартиру таким способом собирались 62%, а каждый пятый хотел оплатить всю стоимость сразу.

Однако, согласно исследванию «Райффайзенбанка», в этом году не оказалось никого, кто бы мог позволить себе такую крупную покупку без привлечения заемных средств. Аналитики провели опрос среди 1,3 тыс. человек из 17 крупных городов страны, которые планируют покупку квартиры в течение года. Возраст большинства участников 26–45 лет, а у 69% есть дети, пишут «Известия».

Большинство из опрошенных по-прежнему отдают предпочтение новостройкам. Потребзайм для первоначального взноса рассматривают 12% граждан, в 2021 году — 7%. Среди причин — его выгодность, понятность и безопасность.

«Потребительский кредит в качестве первоначального взноса может повысить уровень долговой нагрузки потенциального заемщика, а значит, и вероятность отказа в одобрении ипотеки. Тогда как ссуда без такого платежа — самый невыгодный для клиента вариант, который сулит большую ставку и переплату в будущем», — сказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

В крупных банках изданию сообщили, что использование нецелевого кредита в качестве первоначального взноса — редкие случаи относительно всех заявок. Обычно так делали те, кто не успел накопить, но их долговая нагрузка позволяла обслуживать два обязательства одновременно. За последние полгода выросли ставки по кредитам, поэтому число заемщиков, прибегающих к таким способам, снизится.

На начало января средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам равнялись 7,81%, а 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%.

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