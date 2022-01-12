В России увеличилось число мошенничеств с ипотекой

В России в 2021 году увеличилось число мошенничеств с недвижимостью и ипотечными сделками. Это связано с ростом онлайн-продаж.
В январе-ноябре в стране зарегистрировали 281,9 тыс. случаев мошенничества. Это на 6,5% больше аналогичного периода 2020 года, сообщили «Известия».
На 13,7% выросло число преступлений в общей массе с использованием информационных технологий. В том числе в стране до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья — зарегистрировано 617 таких инцидентов.
На рост мошеннических схем, по словам финансовых экспертов, повлияло активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать.
Кроме того, рост преступлений связан также с дистанционным обслуживанием из-за коронавирусных ограничений.
Объем онлайн покупок вырос примерно на 40%, мошенники не могли это не заметить и не использовать. Поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами выросли больше, в том числе на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но не предоставляют их.
В МВД заверили, что ведомство развивает работу по противодействию киберпреступности. Так, например, темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились.
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Фото на обложке: Unsplash
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