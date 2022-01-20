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Россиянам рассказали, какой должна быть зарплата для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в Москве нужно получать не менее 104 тыс. рублей в месяц. И это без учета расходов на коммунальные и прочие расходы.

Россиянам рассказали, какой должна быть зарплата для покупки «однушки» в ипотеку в Москве

Эта сумма потребуется для комфортного обслуживания ипотеки при первоначальном взносе в 20% и при ставке на уровне 10% годовых на 25 лет, сообщило РИА Новости. 

Год назад ставка варьировалась на уровне 7,4% и требовалось 84 тыс. рублей, при условии, что в погашение кредита направляется до 70 % от заработной платы, — рассказал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Завкафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета Александр Цыганов добавил, что на домохозяйство необходимо откладывать в среднем 25-30 тыс. рублей в месяц.

При этом средний заработок, по его словам, в Москве и Московской области варьируется в районе 90-100 тыс. рублей.

Средняя стоимость однушки в столице, по данным экспертов центра «Циан», на середину января составляет 10,5 млн рублей на первичном рынке и 10,4 млн рублей на вторичном. 

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Фото на обложке: aleksandr vodovozov / Shutterstock

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