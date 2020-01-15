Средняя зарплата в Москве оказалась в полтора раза выше, чем по России
Средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила 37 900 рублей. При этом средняя зарплата в Москве по итогам года оказалась в полтора раза выше. К такому выводу пришли аналитики «Авито», изучив рынок труда массовых специальностей.
Москва оказалось не только городом с самой высокой средней зарплатой в стране, но и городом, где зарплаты в 2019 году росли быстрее всего.
В топ-10 городов с самой высокой средней зарплатой вошли:
- Москва — 57 500 рублей, рост за год 12,1%;
- Санкт-Петербург — 47 900 рублей, + 5,4%;
- Екатеринбург — 39 490 рублей, +8%;
- Новосибирск — 38 000 рублей, +7,6%;
- Краснодар — 37930 рублей, + 5,6%;
- Тюмень — 37 190 рублей, +8,1%;
- Казань — 37 000 рублей, +7,9%;
- Нижний Новгород — 36 330 рублей, +8,1%;
- Ростов-на-Дону — 36 160 рублей, +6,3%;
- Красноярск — 35 720, рублей, +6,6%.
В рейтинге «Авито» представлены только крупные российкие города. Среди них городом с самой низкой средней зарплатой оказался Волгоград. Там она выросла на 5% за год — до 29 870 рублей.
Самой высокооплачиваемой сферой в России по итогам 2019 года оказалось строительство, выяснили аналитики «Авито». Примечатльно, что IT-сфера по размеру средней зарплаты оказалась лишь на шестом месте, уступив, например, автомобильному бизнесу.
Топ-10 прибыльных сфер выглядит так:
- Строительство — 49 820 рублей;
- Фитнес, салоны красоты — 47 720 рублей;
- Автомобильный бизнес — 46 160 рублей;
- Транспорт, логистика — 44 520 рублей;
- Домашний персонал — 40 360 рублей;
- IT, интернет, телеком — 39 530 рублей;
- Медицина, фармацевтика — 39 350 рублей;
- Управление персоналом — 38 560 рублей;
- Производство, сырье, с/х — 34 700 рублей;
- Консультирование — 34 130 рублей.
Быстрее ввсего средняя зарплата в 2019 году росла у административных работников (+11,9, до 29 600 рублей), госслужащих и сотрудников НКО (+11%, до 31 880 рублей) и домашнего персонала (+11%)
Самую низкую средную зарплату аналитики «Авито» зафиксировали в образовании и науке. За год показатель там вырос на 4,3% — до 26 250 рублей.
Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock
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