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Средняя зарплата в Москве оказалась в полтора раза выше, чем по России

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила 37 900 рублей. При этом средняя зарплата в Москве по итогам года оказалась в полтора раза выше. К такому выводу пришли аналитики «Авито», изучив рынок труда массовых специальностей.

Средняя зарплата в Москве оказалась в полтора раза выше, чем по России

Москва оказалось не только городом с самой высокой средней зарплатой в стране, но и  городом, где зарплаты в 2019 году росли быстрее всего.

В топ-10 городов с самой высокой средней зарплатой вошли:

  1. Москва — 57 500 рублей, рост за год 12,1%;
  2. Санкт-Петербург — 47 900 рублей, + 5,4%;
  3. Екатеринбург — 39 490 рублей, +8%;
  4. Новосибирск — 38 000 рублей, +7,6%;
  5. Краснодар — 37930 рублей, + 5,6%;
  6. Тюмень — 37 190 рублей, +8,1%;
  7. Казань — 37 000 рублей, +7,9%;
  8. Нижний Новгород — 36 330 рублей, +8,1%;
  9. Ростов-на-Дону — 36 160 рублей, +6,3%;
  10. Красноярск — 35 720, рублей, +6,6%.

В рейтинге «Авито» представлены только крупные российкие города. Среди них городом с самой низкой средней зарплатой оказался Волгоград. Там она выросла на 5% за год — до 29 870 рублей.

Самой высокооплачиваемой сферой в России по итогам 2019 года оказалось строительство, выяснили аналитики «Авито». Примечатльно, что IT-сфера по размеру средней зарплаты оказалась лишь на шестом месте, уступив, например, автомобильному бизнесу.

Топ-10 прибыльных сфер выглядит так:

  1. Строительство — 49 820 рублей;
  2. Фитнес, салоны красоты — 47 720 рублей;
  3. Автомобильный бизнес — 46 160 рублей;
  4. Транспорт, логистика — 44 520 рублей;
  5. Домашний персонал — 40 360 рублей;
  6. IT, интернет, телеком — 39 530 рублей;
  7. Медицина, фармацевтика — 39 350 рублей;
  8. Управление персоналом — 38 560 рублей;
  9. Производство, сырье, с/х — 34 700 рублей;
  10. Консультирование — 34 130 рублей.

Быстрее ввсего средняя зарплата в 2019 году росла у административных работников (+11,9, до 29 600 рублей), госслужащих и сотрудников НКО (+11%, до 31 880 рублей) и домашнего персонала (+11%)

Самую низкую средную зарплату аналитики «Авито» зафиксировали в образовании и науке. За год показатель там вырос на 4,3% — до 26 250 рублей.

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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