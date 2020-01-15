Средняя зарплата в Москве оказалась в полтора раза выше, чем по России

Средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила 37 900 рублей. При этом средняя зарплата в Москве по итогам года оказалась в полтора раза выше. К такому выводу пришли аналитики «Авито», изучив рынок труда массовых специальностей.

Москва оказалось не только городом с самой высокой средней зарплатой в стране, но и городом, где зарплаты в 2019 году росли быстрее всего.

В топ-10 городов с самой высокой средней зарплатой вошли:

Москва — 57 500 рублей, рост за год 12,1%; Санкт-Петербург — 47 900 рублей, + 5,4%; Екатеринбург — 39 490 рублей, +8%; Новосибирск — 38 000 рублей, +7,6%; Краснодар — 37930 рублей, + 5,6%; Тюмень — 37 190 рублей, +8,1%; Казань — 37 000 рублей, +7,9%; Нижний Новгород — 36 330 рублей, +8,1%; Ростов-на-Дону — 36 160 рублей, +6,3%; Красноярск — 35 720, рублей, +6,6%.

В рейтинге «Авито» представлены только крупные российкие города. Среди них городом с самой низкой средней зарплатой оказался Волгоград. Там она выросла на 5% за год — до 29 870 рублей.

Самой высокооплачиваемой сферой в России по итогам 2019 года оказалось строительство, выяснили аналитики «Авито». Примечатльно, что IT-сфера по размеру средней зарплаты оказалась лишь на шестом месте, уступив, например, автомобильному бизнесу.

Топ-10 прибыльных сфер выглядит так: