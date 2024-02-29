Успейте зарегистрироваться на Московский туристический хакатон. Призовой фонд — 7,5 млн рублей

Продолжается регистрация на Московский туристический хакатон — соревнование по цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве. Прием заявок открыт до 11 марта.
Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных сфер на выбор:
- BookingTech;
- FinTech;
- RoadTech;
- ServiceTech;
- E-Com.
Задачи подготовили сервис планирования путешествий RUSSPASS и представители сфер: Tutu, Mafin и другие, а также Департамент информационных технологий города Москвы.
Даты проведения:
- до 11 марта — регистрация участников;
- 23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;
- 6-7 апреля — офлайн финал в Москве;
- 7 апреля — объявление победителей.
Какой приз в финале для команд-победителей
За первое место — 700 тысяч рублей, за второе — 500 тысяч рублей, третье — 300 тысяч рублей. Три призовых места будет в каждом из пяти треков. Общий призовой фонд хакатона — 7,5 млн рублей.
Кому подойдет
IT-специалистам, продуктологам, разработчикам, дизайнерам, аналитикам, креаторам. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки, которые организаторы самостоятельно объединят в сборные команды.
Регистрация и больше деталей на сайте хакатона. Прием заявок открыт до 11 марта.
Фото на обложке: предоставлено АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"
АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"
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