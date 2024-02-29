Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
https://yandex.ru/ads/adfox/247617/getCode?p1=cwcyg&p2=frfe&pfc=gifzy&pfb=slrzl&pr=RANDOM&ptrc=b
Новости
Реклама

Успейте зарегистрироваться на Московский туристический хакатон. Призовой фонд — 7,5 млн рублей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Продолжается регистрация на Московский туристический хакатон — соревнование по цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве. Прием заявок открыт до 11 марта.

Успейте зарегистрироваться на Московский туристический хакатон. Призовой фонд — 7,5 млн рублей

Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных сфер на выбор:

  •  BookingTech;
  • FinTech;
  • RoadTech;
  • ServiceTech;
  • E-Com.

Задачи подготовили сервис планирования путешествий RUSSPASS и представители сфер: Tutu, Mafin и другие, а также Департамент информационных технологий города Москвы. 

Даты проведения:

  • до 11 марта — регистрация участников;
  • 23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;
  • 6-7 апреля — офлайн финал в Москве;
  • 7 апреля — объявление победителей.

Какой приз в финале для команд-победителей

За первое место — 700 тысяч рублей, за второе — 500 тысяч рублей, третье — 300 тысяч рублей. Три призовых места будет в каждом из пяти треков. Общий призовой фонд хакатона — 7,5 млн рублей.

Кому подойдет

IT-специалистам, продуктологам, разработчикам, дизайнерам, аналитикам, креаторам. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки, которые организаторы самостоятельно объединят в сборные команды.

Регистрация и больше деталей на сайте хакатона. Прием заявок открыт до 11 марта.

Фото на обложке: предоставлено АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"
erid:  4CQwVszH9pWwJPv3kaJ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 18 февраля пройдет бесплатная онлайн-олимпиада по фронтенду от HTML Academy
  2. 2 В Самаре пройдет хакатон для представителей креативной индустрии
  3. 3 Открыт прием заявок на студенческий турнир по программированию Codemasters Code Cup
  4. 4 Создать инновационный продукт с помощью AI для мировых брендов: стартует AI Generative Product Hackathon
  5. 5 Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Стальное дерево

Все ВОЗМОЖНОСТИ