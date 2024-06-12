Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом США и евро из-за новых американских санкций

В связи с появлением новых санкционных списков США, куда попала и Московская биржа, она с 13 июня перестанет проводить торги долларом США и евро. Внебиржевые торги валютой продолжатся в привычном режиме.

Как сообщается на сайте площадки, что «в условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки».

Это означает, что на срочном рынке все торги будут проводиться в обычном режиме, а на валютном. фондовом, денежном и драгметаллов — по всем инструментам, кроме долларов США и евро.

В сложившейся ситуации в ряде Telegram-каналов стали появляться недостоверные сведения, поэтому представители Мосбиржи в официальном аккаунте призывают полагаться только на официальные данные и комментарии площадки.

ЦБ РФ вслед за новостями выступил с пресс-релизом, где разъяснил, что российские физические и юридические лица по-прежнему смогут покупать и продавать доллары США и евро через банка, а официальные курсы к рублю Центробанк будет определять по иным источникам:

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов».

Также сохранится привычный режим выдачи средств по вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро. Правда, некоторые банки уже начали завышать курс покупки наличной валюты, как сообщает, например, Telegram-канал «Новости Москвы».

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