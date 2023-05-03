Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле вырос в два раза

Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле вырос более чем в два раза. Лучшую динамику роста показал объем операций с облигациями – он вырос в 3,3 раза. Совокупный объем торгов на площадке по итогам месяца достиг 90,3 трлн рублей.

Мосбиржа подвела итоги торгов в апреле текущего года. По сравнению с апрелем 2022 года общий объем торгов на всех рынках площадки вырос на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей.

Объем торгов на фондовом рынке вырос более чем в два раза до 3 трлн рублей. Больше всего выросла сумма по операциям с облигациями – в 3,3 раза до 1,4 трлн рублей. Торги на рынке акций приросли на 58,8% до 1,6 трлн рублей, срочный рынок поднялся на 20,8% до 5 трлн рублей.

В Мосбирже также отметили, что объем торгов на рынке драгоценных металлов вырос в апреле год к году в 8,7 раза и составил 40,2 млрд рублей.

В то же время отрицательную динамику роста показал валютный рынок – совокупный объем операций с валютой на Мосбирже составил 21,9 трлн рублей против 22 трлн рублей в апреле 2022 года.

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