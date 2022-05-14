Мосбиржа проанализировала возможность торгов дирхамами, драмами и сумами

Московская биржа рассматривает варианты расширения списка торгуемых валют с целью возвращения прежних объемов торгов после их падения из-за санкций. На бирже могут появиться арабские дирхамы, армянские драмы и узбекские сумы.

Об этом сообщили РБК несколько источников на финансовом рынке РФ. Экспертам такой шаг представляется логичным, поскольку объемы валютных торгов падают из-за санкционных ограничений, а отечественные предприниматели ищут возможности сотрудничества с ОАЭ, Арменией и другими странами.

В РБК подсчитали, что среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, хотя в аналогичный период прошлого года был 242,9 млрд рублей.

При этом интерес к китайским юаням резко возрос: в апреле текущего года объем торгов в паре юань-рубль составил 13,7 млрд рублей, а годом ранее был всего 1 млрд рублей.

Аналогичной активности, судя по всему, Мосбиржа ожидает и от торгов валютой ОАЭ (дирхам) и Армении (драм), куда спешно релоцируется российский бизнес самых разных направлений.

Интерес отечественных предпринимателей к восточным валютным биржам Абу-Даби и Гонконга и к обменным транзакциям в паре дирхам-рубль на Forex уже заметен. И это говорит о том, что появление новых валют на Московской бирже, где те же дирхамы пока не торгуются, будет востребованным.

Сейчас на Мосбирже можно торговать евро, долларами США, долларами Гонконга, британским фунтом, швейцарским франком, японской иеной, китайским юанем, турецкой лирой, белорусским рублем и казахским тенге.

Фото на обложке: Atikah Akhtar / Unsplash