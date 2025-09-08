Расписание торгов на Мосбирже расширится с 22 сентября

Московская биржа с 22 сентября 2025 года вводит новое расписание торгов на рынке облигаций. Сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) начнутся в 06:50, то есть на два часа раньше действующего времени. Обновлённый регламент синхронизируется с рынком акций и должен повысить комфорт работы как для институциональных, так и для розничных инвесторов.

Новое расписание

Согласно информации Мосбиржи, торги облигациями федерального займа утром будут проходить в два этапа. С 06:50 до 06:59 инвесторы смогут участвовать в аукционе открытия, после чего с 07:00 начнётся основная сессия, которая продлится до 09:50. Таким образом, участники рынка получат дополнительные два часа работы по сравнению с действующим порядком, где облигации можно было купить только с 08:50 утра.

Сейчас на фондовом рынке утренняя сессия акций длится с 06:50 до 09:50, а облигации доступны только с 08:50. Вечером обе категории торгуются с 19:00 до 23:50, но через отдельный аукцион открытия. Новый регламент убирает этот разрыв: с 22 сентября акции и облигации будут работать синхронно — единый старт утром и одинаковые рамки вечером.

Доступ к инструментам

На утренних торгах по облигациям участники смогут совершать сделки с 57 выпусками ОФЗ — государственных бумаг, с помощью которых Минфин финансирует расходы бюджета. Для инвесторов это не только расширение временного окна, но и больше возможностей для управления портфелем и хеджирования рисков. Рынок госдолга остаётся ключевым индикатором экономики, и ранний доступ к нему позволяет быстрее реагировать на изменения во внешней и внутренней повестке.

Вечер без аукциона

Наряду с корректировкой утреннего расписания, будет перестроен и вечерний блок. С 22 сентября предварительный аукцион упраздняется, и сделки станут проходить непрерывно — с 19:00 до 23:50. Таким образом, длительность вечерней торговли сохранится, но лишний технический этап из процесса исчезнет.

Контекст

Мосбиржа сегодня играет ключевую роль на финансовом рынке России и остаётся единственной платформой, объединяющей в одной системе операции с акциями, облигациями, валютой, товарными активами и инструментами денежного рынка. В состав группы входят два инфраструктурных института — Национальный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которые обеспечивают полный цикл сопровождения сделок. Для самой биржи расширение торговых часов — способ укрепить лидерство и усилить позиции на фоне растущего интереса инвесторов к госдолгу.