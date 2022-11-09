Мосбиржа объявила о начале торгов опционами акций российских компаний

Московская биржа начинает торги опционами на самые ликвидные акции, сообщили в пресс-службе площадки. Брокер «Тинькофф Инвестиции» предоставил пользователям доступ к опционам на 21 бумагу.
Опцион представляет собой контракт, дающий право купить или продать ту или иную акцию по заранее установленной цене в определенное время.
Теперь инвесторы смогут зарабатывать на динамике цен акций без покупки самой бумаги. По словам председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, устранение из цепочки промежуточного звена в виде фьючерса существенно упростит понимание того, как использовать инструмент.
В «Тинькофф Инвестициях» рассчитывают, что более 300 тысяч клиентов смогут воспользоваться опционами до конца года. Инструмент доступен в том числе неквалифицированным инвесторам, однако им придется пройти тестирование на знание инструмента, предупреждает брокер. После этого клиент сможет приобрести опционы на акции «Сбера», VK Company Limited, «Яндекса», «Газпрома», Ozon и других крупных организаций.
В компании также уточнили, что комиссия за опцион составит 2-3 рубля в зависимости от тарифа.
Фото на обложке: LookerStudio /
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