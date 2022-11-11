Мосбиржа объявила о начале расчета индекса облигаций в юанях

Московская биржа с 14 ноября начинает расчет индекса облигаций в юанях, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Такое решение связано с ростом числа операций в китайской валюте на рынках Мосбиржи. В 2022 году объем товарооборота между Россией и Китаем обновил рекорд, увеличившись на 33%. За первые 10 месяцев он вырос до $153,9 млрд.

По словам управляющего директора департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилла Пестова, у инвесторов должны быть возможности для диверсификации портфеля при сохранении валютного профиля.

Расчет нового индекса будет производиться в двух версиях:

индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);

индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).

Новый индекс будет рассчитываться ежедневно после завершения основной торговой сессии. Сейчас в обращении площадки — семь выпусков облигаций, которые номинированы в китайской валюте. Их общий объем превышает 31 млрд юаней. С апреля 2022 года доля валютной пары «китайский юань - российский рубль» выросла с 6% до 39,6%.

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