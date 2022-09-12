Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран

Московская биржа с 12 сентября открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран. В сообщении говорится, что речь идет также о нерезидентах, что находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Этим клиентам будут доступны сделки РЕПО с ЦК с акциями и облигациями. Те из них, кто связан с недружественными странами, смогут совершать операции с бумагами, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий, определенных указом президента России.

С 8 августа начались торги бумагами компаний-нерезидентов России из списка так называемых дружественных стран, а также компаний, конечные бенефициары которых являются физическими лицами-россиянами и зарегистрированных как юридическое лицо в России. Перед допуском к торгам клиенты брокеров и банков проходят специальную идентификацию.

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