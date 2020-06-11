Москва поднялась на 21 место в рейтинге дороговизны жизни для экспатов

В 2020 году Москва заняла 21 место в списке городов по стоимости жизни для зарубежных специалистов. Российская столица поднялась на 6 позиций в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает консалтинговая компания Mercer.

Первое место рейтинга Cost of living survey второй год подряд занимает Гонконг. Вторым по дороговизне для экспатов стал туркменский Ашхабад. Он поднялся на пять позиций в сравнении с прошлым годом. Далее следуют Токио, Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева, Пекин.

Сан-Франциско занял 16 место рейтинга, Лондон — 19, Париж — 50, Берлин — 82. Мадрид на 87 строчке. Всего в рейтинге 209 мест.

На соседних с Москвой позициях разместились азиатские города — китайский Гуанчжоу (20 место) и японская Осака (22 место).

Всего в рейтинге отметили два российских города. Санкт-Петербург занял 59 место, поднявшись на 16 позиций.

Рейтинг Mercer составляется, в первую очередь, для транснациональных компаний. С его помощью они определяют размеры компенсации для своих иностранных сотрудников. При составлении рейтинга учитываются цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание.

Фото: Vyacheslav Stepanishchev / Shutterstock