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Москва поднялась на 21 место в рейтинге дороговизны жизни для экспатов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В 2020 году Москва заняла 21 место в списке городов по стоимости жизни для зарубежных специалистов. Российская столица поднялась на 6 позиций в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает консалтинговая компания Mercer.

Москва поднялась на 21 место в рейтинге дороговизны жизни для экспатов

Первое место рейтинга Cost of living survey второй год подряд занимает Гонконг. Вторым по дороговизне для экспатов стал туркменский Ашхабад. Он поднялся на пять позиций в сравнении с прошлым годом. Далее следуют Токио, Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева, Пекин.

Сан-Франциско занял 16 место рейтинга, Лондон — 19, Париж — 50, Берлин — 82. Мадрид на 87 строчке. Всего в рейтинге 209 мест.

На соседних с Москвой позициях разместились азиатские города — китайский Гуанчжоу (20 место) и японская Осака (22 место).

Всего в рейтинге отметили два российских города. Санкт-Петербург занял 59 место, поднявшись на 16 позиций. 

Рейтинг Mercer составляется, в первую очередь, для транснациональных компаний. С его помощью они определяют размеры компенсации для своих иностранных сотрудников. При составлении рейтинга учитываются цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание.

Фото: Vyacheslav Stepanishchev / Shutterstock

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