В Москве провели испытания летающих такси Hover

В Москве на территории Лужников провели испытания дронов-такси Hover. Это беспилотники, которые способны перевозить пассажиров и грузы по воздуху. Об этом сообщает портал «Популярная механика».

Так как полеты пассажирских дронов в Москве на данный момент запрещены, тестирование аэротакси проходило в закрытом манеже. Однако, ожидается, что с весны этого года такие же испытания можно будет проводить на специальной открытой площадке в Сколково.

«Площадка будет обеспечена покрытием сетей 5G — для испытания и отладки цифровой системы централизованного управления дронами, необходимого условия для полетов в условиях мегаполиса», — говорится в сообщении.

Разработанная система управления беспилотниками Hover прокладывает оптимальные маршруты, следит за безопасностью полетов и исключает человека из процесса управления аэротакси.

Сами дроны созданы по беспропеллерной схеме — в них нет незакрытых вращающихся винтов. Вместо них применяются блоки электрических вентиляторов в кольцевых обтекателях. Это, по заявлению разработчиков, позволяет снизить вес и сложность конструкции, а также обеспечить безопасность пассажиров.

1/3 2/3 3/3

Эффективность электровентилятора в дроне повышена с помощью дополнительных воздухозаборных щелей. Так, разработчики увеличили КПД дрона до показателей классического пропеллерного беспилотника.

Hover способен взлетать и садиться на стандартные места на автомобильных стоянках. Соответственно, он не требует создания дополнительной взлетно-посадочной инфраструктуры.

На тестировании использовался предсерийный прототип устройства: с электровентиляторами для горизонтального полета и традиционными подъемными пропеллерами. С его помощью проверялось дублирование критически важных систем аппарата:

режим полета Lift & Cruise, в котором за взлет/посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей,

функционирование выстреливающегося парашюта для спасения дрона и экипажа на сверхмалых высотах.

По заявлению разработчиков, полностью беспропеллерный вариант будет готов весной этого года.

Основателем проекта Hover является изобретатель и предприниматель Александр Атаманов. Систему спасения для Hover разработала и поставляет казанская компания MVEN.

«Нас всячески поддерживает Правительство Москвы. Наша общая цель — превращение Москвы в город будущего, где передвижение будет возможно без пробок и светофоров», — отметил Атаманов.

Ожидается, что первые серийные «Ховеры» будут произведены в 2021 году. А возможность полетов на городом будет обеспечена в 2023-2025 годах.

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock