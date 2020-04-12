Департамент предпринимательства Москвы запустил телеграм-канал для поддержки бизнеса

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы вместе с информационным проектом mbm.mos.ru создали телеграм-канал для бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в департаменте.

Задача канала — информировать и помогать столичному бизнесу. Что будет в канале:

новости об изменениях в бизнес-законодательстве;

ответы на вопросы бизнеса;

горячая линия поддержки предпринимателей;

анонсы антикризисных вебинаров и конференций;

рассказ о сервисах и услугах для оптимизации бизнес-процессов;

материалы по ведению бизнеса.

Кроме того, недавно департамент предпринимательства Москвы и Facebook запустили кампанию «Это наш бизнес». На странице проекта в Facebook будут публиковаться посты о малом и среднем бизнесе, который испытывает трудности.

По мнению создателей проекта, информационная поддержка положительно скажется на небольших предприятиях, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса.