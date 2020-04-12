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Департамент предпринимательства Москвы запустил телеграм-канал для поддержки бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы вместе с информационным проектом mbm.mos.ru создали телеграм-канал для бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в департаменте. 

Департамент предпринимательства Москвы запустил телеграм-канал для поддержки бизнеса

Задача канала — информировать и помогать столичному бизнесу. Что будет в канале: 

  • новости об изменениях в бизнес-законодательстве;
  • ответы на вопросы бизнеса;
  • горячая линия поддержки предпринимателей;
  • анонсы антикризисных вебинаров и конференций;
  • рассказ о сервисах и услугах для оптимизации бизнес-процессов;
  • материалы по ведению бизнеса. 

Кроме того, недавно департамент предпринимательства Москвы и Facebook запустили кампанию «Это наш бизнес». На странице проекта в Facebook будут публиковаться посты о малом и среднем бизнесе, который испытывает трудности. 

По мнению создателей проекта, информационная поддержка положительно скажется на небольших предприятиях, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса. 

«Такая кампания может помочь им сохранить своих клиентов и, возможно, даже найти новых — продвинуть адаптированные для нынешних условий товары и услуги», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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