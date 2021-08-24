В Москве стало ежедневно открываться больше бизнесов, чем в допандемийный период

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, примерно 600 новых бизнес-проектов открывается в столице ежедневно. Этот показатель на треть больше того, который наблюдался до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«До пандемии в городе каждый день открывалось 400-450 новых бизнесов, а сейчас — 600», — передает ТАСС слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на 10 августа 2021 года в Москве зарегистрировано более 728,7 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний. При этом 10 августа 2020 года в столице действовало 681,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

В пандемийный 2020 год в России свою деятельность прекратили 1,54 млн юридических лиц и ИП, то есть примерно пятая часть всех действующих бизнесов в стране. При этом значительная часть закрытий пришлась на Москву, где было ликвидировано 224 тыс. компаний.

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Фото: Pexels