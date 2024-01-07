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Объем благотворительных пожертвований в Москве за год вырос на 70%

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В 2023 году жители Москвы пожертвовали благотворительным организациям более 54 млн рублей через специальный сервис на портале мэра столицы. Этот показатель превышает уровень 2022 года сразу на 70%.

Объем благотворительных пожертвований в Москве за год вырос на 70%

Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сервис на портале mos.ru был запущен в 2020 году, в настоящий момент к нему подключено 87 благотворительных организаций.

За три года более 80 тысяч жителей Москвы пожертвовали с помощью платформы свыше 100 млн рублей. При этом больше половины от этой суммы было собрано по итогам 2023 года — 54 млн рублей.

Собянин рассказал, что собранные средства пошли на «добрые дела»: оплату медицинских исследований и лекарства для тяжелобольных, помощь многодетным детям и попавшим в беду людям, закупку корма и поиск хозяев для бездомных животных, а также на «поддержку других нуждающихся».

Фото: Unsplash

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