В Москве задержали экс-заместителей Анатолия Чубайса

«Задержаны заместители экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что сейчас ведутся следственные действия и обыски. «Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», — добавил он, не уточнив, с чем именно связано дело.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан иноагентом), всего задержаны четыре бывших топ-менеджера «Роснано», включая трех экс-заместителей Чубайса. Среди задержанных — исполнительный директор ОАО «Роснано» Борис Подольский и управляющий директор по финансам госкомпании Артур Галстян. Мероприятия, пишет канал, проходят в рамках дела с ущербом в размере 45 млрд рублей, главным фигурантом выступает сам Чубайс.

«ВЧК-ОГПУ» добавил, что дело возбуждено 29 января Следственным департаментом МВД по статье 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). На данный момент, по информации канала, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов рассказал, что «оценочный ущерб» от ряда недобросовестных финансовых операций внутри госкомпании превысил 200 млрд рублей, вследствие чего возбуждены соответствующие уголовные дела, а фигуранты объявлены в розыск (в том числе международный).

17 января депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести доследственную проверку против Чубайса. Парламентарии объяснили свое обращение тем, что «деятельность Чубайса серьезным образом подорвала финансовые возможности России», из-за чего страна не досчиталась денег на нужды военной операции на Украине.

В 1998–2008 годах Чубайс занимал должность главы РАО «ЕЭС России», в котором отвечал за реформирование электроэнергетической системы страны для перевода ее на «рыночные рельсы», чтобы обеспечить экономическое развитие и энергетическую безопасность.

С 2008 по 2020 годы Чубайс был главой «Роснано», а с декабря 2020 года по март 2022-го — спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года Чубайс подал в отставку по собственному желанию и уехал в Израиль.