Агентство инноваций Москвы проведет хакатон Moscow City Hack

Евгения Хрисанфова
11-14 июня состоится хакатон Moscow City Hack от Агентства инноваций Москвы. Участники разработают цифровые решения для города и крупного бизнеса. Отправить заявку можно будет с 1 мая по 6 июня.
Агентство инноваций Москвы проведет хакатон Moscow City HackЕвгения Хрисанфова
Призовой фонд в 3 млн рублей разделят между командами, которые лучше всех решат шесть задач. Задачи предоставят:
- Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
- Департамент информационных технологий города Москвы;
- «ЭР-Телеком»;
- SberCloud;
- «Русатом – Аддитивные технологии».
Участникам предстоит разработать сервис для поиска мероприятий в Москве, приложение для заказа услуг от Ассоциации развития аддитивных технологий, платформу для обмена сообщениями и авторизации через SberID и другое.
Следить за новостями хакатона можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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