Агентство инноваций Москвы проведет хакатон Moscow City Hack

11-14 июня состоится хакатон Moscow City Hack от Агентства инноваций Москвы. Участники разработают цифровые решения для города и крупного бизнеса. Отправить заявку можно будет с 1 мая по 6 июня.

Призовой фонд в 3 млн рублей разделят между командами, которые лучше всех решат шесть задач. Задачи предоставят:



Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

Департамент информационных технологий города Москвы;

«ЭР-Телеком»;

SberCloud;

«Русатом – Аддитивные технологии».

Участникам предстоит разработать сервис для поиска мероприятий в Москве, приложение для заказа услуг от Ассоциации развития аддитивных технологий, платформу для обмена сообщениями и авторизации через SberID и другое.

Следить за новостями хакатона можно на сайте.

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