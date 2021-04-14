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Агентство инноваций Москвы проведет хакатон Moscow City Hack

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11-14 июня состоится хакатон Moscow City Hack от Агентства инноваций Москвы. Участники разработают цифровые решения для города и крупного бизнеса. Отправить заявку можно будет с 1 мая по 6 июня.

Агентство инноваций Москвы проведет хакатон Moscow City Hack

Призовой фонд в 3 млн рублей разделят между командами, которые лучше всех решат шесть задач. Задачи предоставят:

  • Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
  • Департамент информационных технологий города Москвы;
  • «ЭР-Телеком»;
  • SberCloud;
  • «Русатом – Аддитивные технологии».

Участникам предстоит разработать сервис для поиска мероприятий в Москве, приложение для заказа услуг от Ассоциации развития аддитивных технологий, платформу для обмена сообщениями и авторизации через SberID и другое.

Следить за новостями хакатона можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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