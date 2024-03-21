Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Лидером рейтинга городов по недоступности ипотечного жилья стала Москва

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лидером рейтинга городов по недоступности ипотечного жилья стала Москва. Средняя зарплата в столице гораздо меньше среднего платежа по ипотеке на готовое жилье. Второе место в рейтинге недоступности жилья занял Петербург, третье – Казань.

Лидером рейтинга городов по недоступности ипотечного жилья стала Москва

Москва стала лидером среди городов по недоступности покупки готового жилья в ипотеку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Циан». 

В столице средний платеж по ипотеке на готовое жилье составляет 146 тыс. рублей в месяц, при этом средняя заработная плата – 118 тыс. рублей в месяц. По подсчетам аналитиков, среднестатистической семье с двумя работающими людьми придется тратить на ипотечный платеж 62% общего дохода.

Второе место в рейтинге недоступности ипотечного жилья занял второй город России – Петербург. В Северной столице средний ипотечный платеж составляет 98,7 тыс. рублей в месяц при средней заработной плате в 82,8 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте расположилась Казань – там платеж составляет 83 тыс. рублей в месяц, а средняя заработная плата – 67,4 тыс. рублей в месяц.

Аналитики проводили расчеты при ипотеке по ставке 17%, взятой на 25 лет, и первоночальном взнос в 20%. Данные о заработных платах брали из базы службы государственной статистики.

Фото на обложке: Mike Laptev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»
  2. 2 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
  3. 3 Матрица рекламных инструментов: как продвигать застройщиков в 2023 году
  4. 4 Как спланировать новое офисное пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?
  5. 5 Стартапы в секторе ЖКХ: как и зачем выходить на консервативный рынок?

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

Все ВОЗМОЖНОСТИ