Лидером рейтинга городов по недоступности ипотечного жилья стала Москва. Средняя зарплата в столице гораздо меньше среднего платежа по ипотеке на готовое жилье. Второе место в рейтинге недоступности жилья занял Петербург, третье – Казань.
Москва стала лидером среди городов по недоступности покупки готового жилья в ипотеку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Циан».
В столице средний платеж по ипотеке на готовое жилье составляет 146 тыс. рублей в месяц, при этом средняя заработная плата – 118 тыс. рублей в месяц. По подсчетам аналитиков, среднестатистической семье с двумя работающими людьми придется тратить на ипотечный платеж 62% общего дохода.
Второе место в рейтинге недоступности ипотечного жилья занял второй город России – Петербург. В Северной столице средний ипотечный платеж составляет 98,7 тыс. рублей в месяц при средней заработной плате в 82,8 тыс. рублей в месяц.
На третьем месте расположилась Казань – там платеж составляет 83 тыс. рублей в месяц, а средняя заработная плата – 67,4 тыс. рублей в месяц.
Аналитики проводили расчеты при ипотеке по ставке 17%, взятой на 25 лет, и первоночальном взнос в 20%. Данные о заработных платах брали из базы службы государственной статистики.
Фото на обложке: Mike Laptev /
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