В Москве срок самоизоляции сокращен до семи дней при бессимптомной форме COVID-19

Жители Москвы, заболевшие коронавирусом в бессимптомной форме, с 6 февраля будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение семи дней. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее москвичи были обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней даже при бессимптомном течении заболевания. За нахождением заболевших власти следили с помощью программы социального мониторинга.
«Москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания этого срока с ними свяжется врач из поликлиники и по итогам аудиоконсультации закроет или продлит больничный лист дистанционно при наличии симптомов заболевания», — говорится в сообщении.
Новое правило касается москвичей, заразившихся после 6 февраля. Уже болеющие жители столицы должны будут как и прежде находиться дома и под социальным мониторингом 14 дней.
В Москве за сутки выявлено 22 444 случая COVID-19, госпитализировано 1566 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Превалирующим штаммом в Москве остается «омикрон», который вызывает менее тяжелую, чем «дельта», форму коронавируса.
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Фото на обложке: Unsplash
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