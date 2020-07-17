Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Московские производители меда, ювелирных изделий и обуви получат бесплатные аккаунты на eBay

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Московский экспортный центр (МЭЦ) отобрал 17 столичных компаний для предоставления им бесплатных аккаунтов на площадке eBay. Об этом Rusbase рассказали в ведомстве.

Московские производители меда, ювелирных изделий и обуви получат бесплатные аккаунты на eBay

МЭЦ с 2018 года помогает столичным предпринимателям попасть на маркетплейсы Alibaba и Europages. В этом году в список добавился eBay.

Пять получателей бесплатных аккаунтов на eBay разместят на маркетплейсе ювелирные украшения. Кроме того, столичные компания будут продавать одежду, продукты питания, электрооборудование и косметику, массажжные масла, печатную продукцию и светодиодные светильники.

Также бесплатный аккаунт на eBay получил производитель сладостей: меда-суфле, протеиновых батончиков, пряников и леденцов ручной работы. Еще одно предприятие использует виртуальный магазин для продажи за рубежом нейтрализаторов запаха для одежды и обуви.

Московский экспортный центр возьмет на себя все расходы по обучению предпринимателей работе на маркетплейсе и услугам оператора. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего в 2020 году МЭЦ предоставит компаниям 50 аккаунтов на eBay. Подать заявку можно на сайте ведомства.

Фото: 10 FACE / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 июля 2020

Математические бои

19 июля 2020

FTh Connection

19 июля 2020

Летняя школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма