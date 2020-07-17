Московские производители меда, ювелирных изделий и обуви получат бесплатные аккаунты на eBay

Московский экспортный центр (МЭЦ) отобрал 17 столичных компаний для предоставления им бесплатных аккаунтов на площадке eBay. Об этом Rusbase рассказали в ведомстве.

МЭЦ с 2018 года помогает столичным предпринимателям попасть на маркетплейсы Alibaba и Europages. В этом году в список добавился eBay.

Пять получателей бесплатных аккаунтов на eBay разместят на маркетплейсе ювелирные украшения. Кроме того, столичные компания будут продавать одежду, продукты питания, электрооборудование и косметику, массажжные масла, печатную продукцию и светодиодные светильники.

Также бесплатный аккаунт на eBay получил производитель сладостей: меда-суфле, протеиновых батончиков, пряников и леденцов ручной работы. Еще одно предприятие использует виртуальный магазин для продажи за рубежом нейтрализаторов запаха для одежды и обуви.

Московский экспортный центр возьмет на себя все расходы по обучению предпринимателей работе на маркетплейсе и услугам оператора. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего в 2020 году МЭЦ предоставит компаниям 50 аккаунтов на eBay. Подать заявку можно на сайте ведомства.

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