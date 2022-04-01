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Мостуризм в апреле проведет первый масштабный интенсив по образовательному туризму

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12-15 апреля Мостуризм проведет интенсив Moscow Edu Tourist Camp, на котором научат разрабатывать и презентовать образовательный туристический продукт для детей и молодежи. К участию приглашают туроператоров, создателей сервисов для путешествий, стартапы и всех, кто хочет работать в туристической отрасли. 

Мостуризм в апреле проведет первый масштабный интенсив по образовательному туризму

В программе интенсива:

  • разбор трендов в образовательном туризме;
  • знакомство с методологией уникального туристического проекта для школьников «Город открытий»;
  • трендвотчинг и его применению в туристической отрасли;
  • ознакомительный фам-трип на площадки-партнеры проекта.

В рамках мероприятия пройдут деловые игры и мастер-классы, участникам предстоит выполнить практические задания и подготовить проекты. Также запланировано специальное обучение для гидов-кураторов, которые в будущем смогут стать наставниками для детей, участвующих в треках проекта «Город открытий». 

Интенсив Moscow Edu Tourist Camp — нефинансовая мера поддержки игроков туристического рынка столицы. Подробнее о мероприятии, программе и спикерах можно узнать на сайте интенсива.

Фото на обложке: Baturina Yuliya / Shutterstock

Фото в тексте: пресс-служба Мостуризма

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