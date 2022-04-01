Мостуризм в апреле проведет первый масштабный интенсив по образовательному туризму

12-15 апреля Мостуризм проведет интенсив Moscow Edu Tourist Camp, на котором научат разрабатывать и презентовать образовательный туристический продукт для детей и молодежи. К участию приглашают туроператоров, создателей сервисов для путешествий, стартапы и всех, кто хочет работать в туристической отрасли.
В программе интенсива:
- разбор трендов в образовательном туризме;
- знакомство с методологией уникального туристического проекта для школьников «Город открытий»;
- трендвотчинг и его применению в туристической отрасли;
- ознакомительный фам-трип на площадки-партнеры проекта.
В рамках мероприятия пройдут деловые игры и мастер-классы, участникам предстоит выполнить практические задания и подготовить проекты. Также запланировано специальное обучение для гидов-кураторов, которые в будущем смогут стать наставниками для детей, участвующих в треках проекта «Город открытий».
Интенсив Moscow Edu Tourist Camp — нефинансовая мера поддержки игроков туристического рынка столицы. Подробнее о мероприятии, программе и спикерах можно узнать на сайте интенсива.
Фото на обложке: Baturina Yuliya /
Фото в тексте: пресс-служба Мостуризма
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
- 2 Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах
- 3 В России растет интерес к гастрономическому туризму. Как бизнесу заявить о себе и привлечь туристов?
- 4 Требования клиентов отелей изменились. Как наладить с ними коммуникацию и продавать больше услуг?
- 5 «Количество звезд не должно влиять на качество»: как российским отельерам поднять уровень сервиса
ВОЗМОЖНОСТИ
01 апреля 2022
03 апреля 2022
03 апреля 2022