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Москва вошла в тройку самых «зеленых» регионов России

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости к программе «Зеленый курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Москва вошла в тройку самых «зеленых» регионов России

Первое место в рейтинге заняла Сахалинская область, на второй строчке расположились Хабаровский край и Ленинградская область.

Рейтинг сформирован на основе данных, полученных Greenpeace из официальных ответов региональных властей на запросы организации. Основными критериями оценки открытости регионов стали количество реализуемых мер «Зеленого курса», количество прорывных и неверных решений по переходу на низкоуглеродное развитие, готовность властей региона сотрудничать с Greenpeace по вопросам реализации курса.

Эксперты особо отметили решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт, позволяющее снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от работы автотранспорта.

«В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила "зеленые" облигации на 70 млрд рублей, средства от размещения которых будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро — проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За последние шесть лет Москва поднялась на 111 мест в Индексе загрязненности окружающей среды городов Numbeo, формирующегося на основе опроса пользователей портала компании.

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Фото: Unsplash

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