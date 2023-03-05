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Москва отдаст пять исторических зданий под открытие гостиниц

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство Москвы представило инвесторам пять исторических зданий, в которых после реставрации можно будет открыть гостиницы на льготных условиях. Самые «новые» из объектов были построены в 1917 году.

Москва отдаст пять исторических зданий под открытие гостиниц

Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. Как рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов, три здания общей площадью свыше 2 тысяч кв. метров будут реконструировать для создания гостиничной сети в рамках концессионного соглашения с городскими властями.

«Все объекты имеют интересные архитектурные решения и находятся в уникальных исторических локациях недалеко от основных достопримечательностей столицы в районах с развитой транспортной инфраструктурой», — сказал Ефимов.

В гостиницах появится более 90 номеров. Реализацией проекта займется инвестор, которого определят по результатам конкурса. Заявки принимаются до 27 марта.

Соглашение с концессионером будет подписано на 49 лет. Отмечается, что он должен будет обеспечить «сочетание исторического наследия и современных тенденций»: реконструировать историческое здание, а также оснастить интерьеры новым оборудованием, инвентарем и мебелью.

Первое строение расположено на Киевской улице, вблизи одноименной станции метро. Второе находится в Брошевском переулке в Таганском районе. Третий объект располагается в Большом Сухаревском переулке, рядом с метро «Сухаревская».

24 марта пройдут торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год»: победители аукционов должны будут отреставрировать зданиях и открыть в них гостиницы, после чего перейдут на льготную ставку аренды сроком на 20 лет. 

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Суммарная площадь помещений — свыше 500 кв. метров, а предполагаемое количество номеров равняется 42. Один из объектов находится в Товарищеском переулке в Таганском районе, второй — на улице Зацепе в Замоскворечье.

Фото: Catarina Belova / Shutterstock

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