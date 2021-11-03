Москвичи стали заселяться в отели ради работающих ресторанов

В московских гостиницах выросла в три раза доля москвичей среди постояльцев. Отельеры это связывают с отсутствием запретов на работу ресторанов в отелях на время недельных карантинных ограничений, ведь для этого постояльцам не нужно показывать QR-код или ПЦР-тест. При этом заполняемость столичных отелей в нерабочие дни упала вдвое.

Доля жителей столицы в московских гостиницах обычно составляет около 3–5% при загрузке в 70–80%. С началом нерабочих дней отели заполнены лишь на 40%, при этом 15–17% постояльцев в них – москвичи, сообщили «Ведомости».

По словам управляющего партнера «Альянс отель менеджмент» Вадима Прасова, во время нерабочей недели поселиться в отелях чуть ли не единственная возможность для москвичей легально провести, например, романтический ужин в ресторане. По его словам, в основном с такими целями заезжают в отели «4–5 звезд».

Эксперты утверждают, что аналогичная ситуация и в подмосковных отелях. По словам двух консультантов, в основном они заняты москвичами и жителями области, при этом загрузка таких гостиниц составляет практически 100%.

В гостиницах, которые находятся в нескольких часах езды на машине от столицы, можно получить примерно такие же услуги, что и в столице, но за меньшую цену, отмечают участники рынка.

С 30 октября по 7 ноября крайне сложно было найти свободные номера в отелях и самых популярных туристических городах, к примеру Тверской и Ярославской областей, где практически нет новых ограничений на посещение точек общепита и достопримечательностей. Какова доля москвичей в таких гостиницах, неизвестно.

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