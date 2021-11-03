Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москвичи стали заселяться в отели ради работающих ресторанов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В московских гостиницах выросла в три раза доля москвичей среди постояльцев. Отельеры это связывают с отсутствием запретов на работу ресторанов в отелях на время недельных карантинных ограничений, ведь для этого постояльцам не нужно показывать QR-код или ПЦР-тест. При этом заполняемость столичных отелей в нерабочие дни упала вдвое.

Москвичи стали заселяться в отели ради работающих ресторанов

Доля жителей столицы в московских гостиницах обычно составляет около 3–5% при загрузке в 70–80%. С началом нерабочих дней отели заполнены лишь на 40%, при этом 15–17% постояльцев в них – москвичи, сообщили «Ведомости».

По словам управляющего партнера «Альянс отель менеджмент» Вадима Прасова, во время нерабочей недели поселиться в отелях чуть ли не единственная возможность для москвичей легально провести, например, романтический ужин в ресторане. По его словам, в основном с такими целями заезжают в отели «4–5 звезд». 

Эксперты утверждают, что аналогичная ситуация и в подмосковных отелях. По словам двух консультантов, в основном они заняты москвичами и жителями области, при этом загрузка таких гостиниц составляет практически 100%.

В гостиницах, которые находятся в нескольких часах езды на машине от столицы, можно получить примерно такие же услуги, что и в столице, но за меньшую цену, отмечают участники рынка. 

С 30 октября по 7 ноября крайне сложно было найти свободные номера в отелях и самых популярных туристических городах, к примеру Тверской и Ярославской областей, где практически нет новых ограничений на посещение точек общепита и достопримечательностей. Какова доля москвичей в таких гостиницах, неизвестно.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: HAKINMHAN / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  2. 2 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  3. 3 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  4. 4 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
  5. 5 Москва назвала 6 технологий, которые превратят ее в «умный город»
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2021

AgroCode Hack

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма