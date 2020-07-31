«Москвический инсайдер» покажет любимые места инфлюенсеров в столице

На онлайн-платформе об отдыхе в столице #Москвастобой вышел первый выпуск гида «Москвический инсайдер». В рамках организованного «МегаФоном» и Мостуризмом проекта деятели культуры и другие герои рассказывают о своих любимых достопримечательностях и необычных местах столицы.

Три гостя поделятся интересными местами Москвы, в которых можно культурно отдохнуть и проникнуться атмосферой творчества. На сайте будут появляться статьи с комментариями героев и фотографиями достопримечательностей, а также видеоролики.

Первой о своих любимых местах рассказала актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт. Статью можно прочитать на сайте проекта. В следующем выпуске инсайдером станет группа «Пасош» — музыканты откроют читателям и зрителям андеграундную Москву. Новая глава гида должна появиться на сайте через неделю.

«Москвический инсайдер» — спецпроект Комитета по туризму города Москвы и компании «МегаФон». Гид публикуется на онлайн-площадке #Москвастобой, которая посвящена отдыху и развлечениям в столице. На сайте выходят статьи, подборки интересных мест, видео-экскурсии, лекции, записи модных показов, кулинарные шоу и другие материалы.

Фото на обложке: Baturina Yuliya/Shutterstock