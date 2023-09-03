Москва компенсирует 50% вложений в стартапы местным инвесторам

Власти Москвы утвердили новые меры поддержки венчурным инвесторам, которые вкладываются в стартапы-участники Московского инновационного кластера. Городская казна компенсирует половину вложений тем, кто решит поддержать начинающих столичных предпринимателей.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что венчурные инвесторы, вкладывающие деньги в стартапы-участники Московского инновационного кластера, получат городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций.

При этом сумма компенсации не может превышать размер НДФЛ, уплаченного за последние три года.

«Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант — до 10 млн рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей», — рассказал мэр.

В заявлении приводится ряд условий для получения финансовой поддержки:

участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний;

доля каждого из юрлиц в уставном капитале стартапа не превышает 50%;

доля участия инвестора в уставном капитале стартапа в течение 12 месяцев до дня подачи заявки не превышала 15%.

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