Москва компенсирует 50% вложений в стартапы местным инвесторам

Власти Москвы утвердили новые меры поддержки венчурным инвесторам, которые вкладываются в стартапы-участники Московского инновационного кластера. Городская казна компенсирует половину вложений тем, кто решит поддержать начинающих столичных предпринимателей.
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что венчурные инвесторы, вкладывающие деньги в стартапы-участники Московского инновационного кластера, получат городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций.
При этом сумма компенсации не может превышать размер НДФЛ, уплаченного за последние три года.
«Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант — до 10 млн рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей», — рассказал мэр.
В заявлении приводится ряд условий для получения финансовой поддержки:
- участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний;
- доля каждого из юрлиц в уставном капитале стартапа не превышает 50%;
- доля участия инвестора в уставном капитале стартапа в течение 12 месяцев до дня подачи заявки не превышала 15%.
Фото: Unsplash
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