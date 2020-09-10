Правительство Москвы возобновило прием заявок на субсидии для бизнеса

Правительство Москвы возобновило до конца октября прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные предприниматели могут получить такие виды финансовой поддержки:

компенсацию затрат на обучение персонала. Прием заявок: с 15 сентября по 29 октября;

субсидию для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса. Прием заявок: с 15 сентября по 30 октября;

выплаты для экспортеров. Прием заявок: с 15 сентября по 30 октября.

Субсидия на обучение персонала позволяет возместить до 95% расходов на образовательные услуги: до 120 тысяч рублей на одного сотрудника и до 10 млн рублей в сумме на компанию.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100% затрат на продажу за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Максимальный размер субсидии — 3 млн рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за грантом в размере 10% от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 млн рублей.

Субсидия для коммерческих коворкингов компенсирует затраты на создание центра услуг для бизнеса. Деньги можно направить на оснащение центра услуг, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Максимальный размер выплаты — 1 млн рублей.

Ранее власти Москвы возобновили прием заявок на получение субсидий на инжиниринг до 29 октября. Субсидия позволяет компенсировать до 50% затрат на создание нового продукта, модернизацию существующего или расширение производства.

До 1 октября продлен прием документов по субсидиям для франчайзи, гостиниц, социальных предприятий, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, а также для организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры.

Узнать про условия получения субсидий и оставить заявку можно на сайте правительства Москвы для предпринимателей. Кроме того, предприниматели могут подать документы в электронном виде через личный кабинет на портале mbm.mos.ru.