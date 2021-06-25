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Собянин обязал перевести 30% сотрудников на «удаленку» с 28 июня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

С 28 июня предприятия Москвы будут обязаны перевести на «удаленку» 30% сотрудников. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эти 30% рассчитываются без учета вакцинированных.

Собянин обязал перевести 30% сотрудников на «удаленку» с 28 июня

При этом вакцинированными считаются те, кто прошел полную вакцинацию.

«Требование [...] не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос», организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической   отрасли,   обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и иные организации», – отмечается в указе Собянина.

На дистанционный режим работы также обязали перевести всех сотрудников старше 65 лет и людей с заболеваниями перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

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Фото: Depositphotos.com

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