ТАСС: с 1 октября Россия возобновит авиасообщение с Чехией

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует с 1 октября возобновить полеты из Москвы в Прагу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к дирекции пражского аэропорта.

По данным источника, чешские власти выдали разрешение на возобновление регулярного авиасообщения между столицами. «Аэрофлот» будет летать из Москвы в Прагу дважды в неделю: по четвергам и субботам. Как пишет ТАСС, «Аэрофлот» пока получил разрешение на две недели. Запланированы полеты на 1, 3, 8 и 10 октября. Ожидается, что в дальнейшем разрешение будет продлено.

Аналогичное разрешение получила авиакомпания «Чешские авиалинии», которая с 4 октября должна возобновить полеты из Праги в Москву. Они будут осуществляться по средам и воскресеньям.

В Росавиации сообщили, что не комментируют сведения о возобновлении авиасообщения.

Россия с 27 марта приостановила регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа страна приступила к восстановлению полетов пассажирской авиации за рубеж. Из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. С 27 сентября будут открыты границы с Южной Кореей.

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