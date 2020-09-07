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Москва выставила на торги 27 коммерческих помещений в центре города

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти Москвы выставили на торги 27 нежилых помещений в центре города, которые можно использовать в коммерческих целях. Об этом говорится на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. 

Москва выставила на торги 27 коммерческих помещений в центре города

Купить помещения могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Москва выставила на торги помещения в разных районах ЦАО: 

  • Басманный район — шесть объектов;
  • Хамовники, Пресненский район, Замоскворечье — по четыре объекта;
  • Красносельский район — три объекта;
  • Арбат и Мещанский район — по два объекта;
  • Якиманка и Тверской район — по одному объекту. 

Площадь коммерческих помещений — от 11,1 до 2500 кв. м. 

Одно из помещений в Замоскворечье выставлено на торги без объявления цены. 13 объектов будут продаваться через аукционы на повышение цены, еще столько же — через публичное предложение с понижением цены до 50% в ходе торгов.

Посмотреть объекты городской недвижимости можно на инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов представлена в 3D-формате.

Фото: VLADJ55 / Shutterstock

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