Москва выставила на торги 27 коммерческих помещений в центре города
Власти Москвы выставили на торги 27 нежилых помещений в центре города, которые можно использовать в коммерческих целях. Об этом говорится на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Купить помещения могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Москва выставила на торги помещения в разных районах ЦАО:
- Басманный район — шесть объектов;
- Хамовники, Пресненский район, Замоскворечье — по четыре объекта;
- Красносельский район — три объекта;
- Арбат и Мещанский район — по два объекта;
- Якиманка и Тверской район — по одному объекту.
Площадь коммерческих помещений — от 11,1 до 2500 кв. м.
Одно из помещений в Замоскворечье выставлено на торги без объявления цены. 13 объектов будут продаваться через аукционы на повышение цены, еще столько же — через публичное предложение с понижением цены до 50% в ходе торгов.
Посмотреть объекты городской недвижимости можно на инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов представлена в 3D-формате.
Фото: VLADJ55 / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter