Москва выставила на торги 27 коммерческих помещений в центре города

Власти Москвы выставили на торги 27 нежилых помещений в центре города, которые можно использовать в коммерческих целях. Об этом говорится на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Купить помещения могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Москва выставила на торги помещения в разных районах ЦАО:

Басманный район — шесть объектов;

Хамовники, Пресненский район, Замоскворечье — по четыре объекта;

Красносельский район — три объекта;

Арбат и Мещанский район — по два объекта;

Якиманка и Тверской район — по одному объекту.

Площадь коммерческих помещений — от 11,1 до 2500 кв. м.

Одно из помещений в Замоскворечье выставлено на торги без объявления цены. 13 объектов будут продаваться через аукционы на повышение цены, еще столько же — через публичное предложение с понижением цены до 50% в ходе торгов.

Посмотреть объекты городской недвижимости можно на инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов представлена в 3D-формате.

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