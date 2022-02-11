Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Названы районы Москвы, где квадрокоптеры будут искать самострои до конца марта

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы назвала районы города, где до конца марта 2022 года будут работать квадрокоптеры, предназначенные для выявления нарушений земельно-имущественных отношений, в частности поиска самостроев.

Названы районы Москвы, где квадрокоптеры будут искать самострои до конца марта

С начала года уже проверено 160 кв. км территории, обнаружено 37 нарушений. До конца I квартала проверками будет охвачено еще 1200 кв. км территории в 70 районах Москвы.

«Квадрокоптеры облетят районы Очаково-Матвеевское, Кузьминки, Митино, Беговой, Даниловский, Бабушкинский и поселение Кленовское в ТиНАО», – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. 

В 2021 году квадрокоптеры три раза облетали Москву. Беспилотники выявили 10 тысяч самостроев. На основании полученных данных был составлен список из 1,4 тысячи объектов. Часть из них демонтировали или привели в соответствие с градостроительными требованиями.

«Воздушные проверки Москвы направлены на своевременное выявление и пресечение земельно-имущественных нарушений на начальном этапе. Они позволяют провести дистанционные обследования территории города, в том числе на труднодоступных и закрытых территориях», — говорится в пресс-релизе Гоинспекции.

Беспилотники инспекции оборудованы высококачественными камерами фото и видеофиксации, часть из них оснащена системами высокоточного лазерного сканирования. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Новый сервис: узнай, как оплачивать счет и чаевые по QR-коду

Фото на обложке: pexels.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  2. 2 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  3. 3 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  4. 4 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
  5. 5 Москва назвала 6 технологий, которые превратят ее в «умный город»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ