Названы районы Москвы, где квадрокоптеры будут искать самострои до конца марта

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы назвала районы города, где до конца марта 2022 года будут работать квадрокоптеры, предназначенные для выявления нарушений земельно-имущественных отношений, в частности поиска самостроев.
С начала года уже проверено 160 кв. км территории, обнаружено 37 нарушений. До конца I квартала проверками будет охвачено еще 1200 кв. км территории в 70 районах Москвы.
«Квадрокоптеры облетят районы Очаково-Матвеевское, Кузьминки, Митино, Беговой, Даниловский, Бабушкинский и поселение Кленовское в ТиНАО», – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В 2021 году квадрокоптеры три раза облетали Москву. Беспилотники выявили 10 тысяч самостроев. На основании полученных данных был составлен список из 1,4 тысячи объектов. Часть из них демонтировали или привели в соответствие с градостроительными требованиями.
«Воздушные проверки Москвы направлены на своевременное выявление и пресечение земельно-имущественных нарушений на начальном этапе. Они позволяют провести дистанционные обследования территории города, в том числе на труднодоступных и закрытых территориях», — говорится в пресс-релизе Гоинспекции.
Беспилотники инспекции оборудованы высококачественными камерами фото и видеофиксации, часть из них оснащена системами высокоточного лазерного сканирования.
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Фото на обложке: pexels.com
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