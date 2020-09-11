В Москве запустят круглогодичный речной транспорт

Департамент транспорта Москвы объявил о намерениях запустить речной транспорт, который будет работать круглый год. Будут продуманы постоянное расписание, короткие интервалы между рейсами, удобные пересадки и единые городские билеты. Об этом сообщает руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Ликсутов отмечает, что речной транспорт будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта. В нём будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы.

В 2018 году департамент совместно с НИУ ВШЭ разработали несколько маршрутов будущего московского речного трамвая. Из них было выбрано два самых востребованных.

Маршрут №1 — от парка Фили до Киевского вокзала.

По оценкам департамента, маршрут подойдёт более чем для миллиона человек — жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города — Хорошёво-Мнёвники, Филёвский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта, поясняет Ликсутов.

Он добавил, что речной трамвай сможет за 20 минут довезти до Сити и Кутузовского проспекта или пересадки на метро.

Помимо делового центра Москвы, бизнес- и жилых кварталов, маршрут соединит парки. Его конечной точкой станет транспортный узел Киевского вокзала.

Маршрут №2 — от Новоданиловской набережной до Печатников.

Маршрут предназначен для юга Москвы. Он сможет связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния. Ключевой остановкой станет Южный речной вокзал. По заявлению ведомства, там планируется реконструкция, подобная капитальному ремонту, проведенному на Северном речном вокзале.

Отмечается, что проект создания столичного речного транспорта пришлось отложить из-за пандемии и неопределённых сроков строительства самих судов. Для его возобновления и дальнейшей проработки ведомство будет собирать предложения жителей города.

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