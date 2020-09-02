Moscow Seed Fund предоставил 500 тысяч рублей проекту Dragon Family

Венчурный фонд Moscow Seed Fund предоставил грант в размере 500 тысяч рублей Dragon Family , разрабатывающему приложение для развития навыков ребенка. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Деньги будут предоставлены в рамках новой программы Moscow Seed Fund по выдаче грантов. Цель программы — предоставить финансовую поддержку лучшим проектам акселераторов, проводимых в Москве.

Первым акселератором, в рамках которого Moscow Seed Fund выбирал проекты для выдачи грантов, стал EdTech. Он был организован GVA. На демо-дне пятого набора акселератора EdTech жюри определило победителя в номинации Moscow Seed Fund.

Проект Dragon Family был основан Теймуром Штернлибом. Стартап развивает приложение для развития навыков ребенка в игровой форме: целеустремленности, самостоятельности, управления накоплениями.

В функционал платформы входят расписания и уроки, механизм развития навыков, наборы задач для развития, квизы по школьной программе, инструменты диагностики интеллекта и личности ребенка, задачи от родителей и т.д.

Уже выпущено приложение на iOS и Android, также есть веб-версия проекта.

В планах Dragon Family — развитие на российском и зарубежных рынках, в первую очередь США. Этой весной уже были первые продажи среди российских и американских пользователей, заявили в стартапе.